Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İğneciler köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürülen yangında 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin