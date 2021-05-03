Bolu'da ormanda piknik yapanlara cezai işlem uygulanacak
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Bolu'da ormanda piknik yapanlara cezai işlem uygulanacak

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, ormanlık alanda piknik yapanlara ilişkin, "Ekiplerimiz yasal işlem ne gerekiyorsa bununla ilgili tutanakları tutacak.

Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, ormanlık alanda piknik yapanlara ilişkin, "Ekiplerimiz yasal işlem ne gerekiyorsa bununla ilgili tutanakları tutacak. Bu kişiler yasal müeyyideyle karşı karşıya kalacaktır." dedi.

Bıyıklı, AA muhabirine, Bolu ve Düzce bölgesinde 630 bin hektar orman alanı olduğunu, toplam 13 yangın gözetleme kulesiyle buraların 7 gün 24 saat kontrol edildiğini anlattı.

Geçen yıl 68 orman yangını çıktığına, 204 hektarlık alanın yandığına dikkati çeken Bıyıklı, "2021 yılının iklim şartları göstergesine göre sıcak ve kurak geçeceği görülüyor. Bundan dolayı orman yangınları konusunda her türlü tedbirimizi aldık. Arazi çalışmalarını arkadaşlarımız tamamladı, eğitimlerimiz bitti." diye konuştu.

Ormanlık alana giden insanları yangın konusunda uyaran Bıyıklı, "Özellikle doğasever arkadaşlarımıza, kendilerine ayrılan piknik ve mesire yerlerine gitmelerini tavsiye ediyorum. Kontrolü zor açık alanlarda, orman alanlarında bulunmaları gerçekten bizler açısından, çevremiz açısından ciddi riskler oluşturuyor. Ateş yakma konusunda biraz daha duyarlı olmalarını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ormanda piknik yapanlar yasal müeyyideyle karşılaşacak"

Şaban Bıyıklı, orman içerisinde yapılan pikniklerin yangına sebep olabileceğini belirterek, "Ekiplerimiz arazide görmüş oldukları şahıslarla ilgili uyarıyı yapacaktır ve yasal işlem ne gerekiyorsa bununla ilgili tutanakları tutacak. Bu kişiler yasal müeyyideyle karşı karşıya kalacaktır." dedi.

Ormana yakın bahçelerin temizlenmesinin de önemine işaret eden Bıyıklı, şunları kaydetti:

"Bahçe temizliği yapıldıktan sonra çıkan ürünlerin rastgele her gün yakılmaması gerekiyor. Yanacağı günün iyi gözlenmesi lazım. Yağmurlu ve nemli havalarda kontrollü şekilde yakılırsa sıkıntı ve risk oluşmaz. Bu durumda vatandaşımız bahçe temizliği yapacaksa mutlaka en yakın Orman İşletme Müdürlüklerine bilgi versin. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arasınlar. Böyle bir işlem yapacağını mutlaka sorup, danışsınlar. Bu bilgiden sonra yönlendirmelerle bu işleri yaparlarsa daha iyi olur. Bu şekilde oluşabilecek tehlikeleri önlemiş oluruz."

Bolu'da ormanda piknik yapanlara cezai işlem uygulanacak
Bolu'da ormanda piknik yapanlara cezai işlem uygulanacak
Bolu'da ormanda piknik yapanlara cezai işlem uygulanacak
Bolu'da ormanda piknik yapanlara cezai işlem uygulanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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