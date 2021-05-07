Bolu'da ormancılık faaliyetleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Bolu'da ormancılık faaliyetleri

Bolu'da ormancılık faaliyetleri
Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan orman köylüleri, bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte kesim işine başladı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan orman köylüleri, bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte kesim işine başladı.

İlçeye bağlı Beyderesi köyü sakinleri de Orman Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine tahsis edilen orman emvali kesimine başladı.

Köy sakinlerinden Mustafa Keskin, geçimlerini, çiftçilik, hayvancılık ve ormancılıkla sağladıklarını belirtti.

Köyde yaşamanın zor olduğunu ifade eden Keskin,"Tarla, bağ, bahçe işleri ve orman kesim, çekim, ağaç hazırlama yapıyoruz. Bir gün dur durak olmayan bir yaşamla mücadele ediyoruz. Ekmek parası için çalışmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Aykut Erdoğdu Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Akalın Acun Ilıcalı Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Fatih Terim Serdar Aziz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bolu'da ormancılık faaliyetleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 13:27:03. #1.14#

title