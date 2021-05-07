Bolu'da ormancılık faaliyetleri

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan orman köylüleri, bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte kesim işine başladı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan orman köylüleri, bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte kesim işine başladı.

İlçeye bağlı Beyderesi köyü sakinleri de Orman Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine tahsis edilen orman emvali kesimine başladı.

Köy sakinlerinden Mustafa Keskin, geçimlerini, çiftçilik, hayvancılık ve ormancılıkla sağladıklarını belirtti.

Köyde yaşamanın zor olduğunu ifade eden Keskin,"Tarla, bağ, bahçe işleri ve orman kesim, çekim, ağaç hazırlama yapıyoruz. Bir gün dur durak olmayan bir yaşamla mücadele ediyoruz. Ekmek parası için çalışmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin