Bolu'da ormana kaçan 16 göçmen kovalamacada yakalandı
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Bolu'da ormana kaçan 16 göçmen kovalamacada yakalandı

Bolu'da ormana kaçan 16 göçmen kovalamacada yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da ormana kaçan 16 göçmen kovalamacada yakalandı -Polisle göçmenler arasındaki kovalamaca saniye saniye kaydedildi Bolu'da, D100 Karayolu'nda arıza yapan yolcu otobüsünden ormanlık alana kaçan Pakistan uyruklu 16 göçmen uzun süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Bolu'da ormana kaçan 16 göçmen kovalamacada yakalandı

-Polisle göçmenler arasındaki kovalamaca saniye saniye kaydedildi

BOLU - Bolu'da, D100 Karayolu'nda arıza yapan yolcu otobüsünden ormanlık alana kaçan Pakistan uyruklu 16 göçmen uzun süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan İstanbul'a seyir halinde olan ve içerisinde Pakistan uyruklu 16 kişi bulunan otobüs Abant Kavşağı mevkiinde arıza yaptı. Arıza yapan otobüsten inen göçmenler bölgedeki ormanlık alana kaçtı. Göçmenlerin kaçtığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler göçmenlerin kaçtığı ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

Dakikalarca kovalamaca yaşandı

Ormanlık alanda saklanan göçmenler polis ve jandarma ekiplerini görünce hızla kaçmaya başladı. Ekipleri dur ihtarlarına uymayan göçmenleri dakikalarca kovalayan ekipler 3 kişiyi boş bir tarlada yakaladı. Olay yerine istenen takviye ekiplerinin arama çalışmaları sonunda toplam 16 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenler ve gözaltına alınan otobüs sürücüsü ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Bolu'da ormana kaçan 16 göçmen kovalamacada yakalandı
Bolu'da ormana kaçan 16 göçmen kovalamacada yakalandı
Bolu'da ormana kaçan 16 göçmen kovalamacada yakalandı
Bolu'da ormana kaçan 16 göçmen kovalamacada yakalandı
Bolu'da ormana kaçan 16 göçmen kovalamacada yakalandı
Bolu'da ormana kaçan 16 göçmen kovalamacada yakalandı
Bolu'da ormana kaçan 16 göçmen kovalamacada yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem

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