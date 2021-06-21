Bolu'da orman zararlıları ile feromon tuzaklarla mücadele ediliyor
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Bolu'da orman zararlıları ile feromon tuzaklarla mücadele ediliyor

Bolu'da orman zararlıları ile feromon tuzaklarla mücadele ediliyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da çam ve göknar ağaçlarının kurumasına neden olan böceklerin artmasını önlemek amacıyla kentteki ormanlara yaklaşık 500 feromon tuzak yerleştirildi.

Bolu'da çam ve göknar ağaçlarının kurumasına neden olan böceklerin artmasını önlemek amacıyla kentteki ormanlara yaklaşık 500 feromon tuzak yerleştirildi.

Bolu Orman Bölge Müdür Vekili Ferdi Özer, AA muhabirine, Ankara ve İstanbul gibi iki büyük metropol arasında yer alan Bolu Orman Bölge Müdürlüğünün yüzde 63'ü ormanlarla kaplı bir bölge olduğunu söyledi.

Orman zararlılarıyla mücadelede en iyi şekilde çalışma yapıldığını vurgulayan Özer, "Böceklerle biyolojik mücadele etmek için belirlediğimiz bölgelere bol miktarda feromon tuzağı dediğimiz tuzaklar asıyoruz. Yaklaşık 500 adet astığımız feromon tuzaklarımız var. Bu böceklerle bu şekilde mücadele ediyoruz." dedi.

Tuzakların içerisine böcekleri çeken "feromon" tablet koyulduğunu aktaran Özer, "Bu tablet sayesinde böcekler, feromon tuzakların içerisine giriyor ve bir daha çıkamıyor. Dolayısıyla ormanlarımıza zarar veren böceklerin popülasyonlarının artmasını önlemek ve en aza indirebilmek için mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

Özer, zararlı böceklerle mücadele ederken ormana ve çevreye asla zarar verilmediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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