Bolu'da orman yangınlarını önlemeye yönelik kararlar alındı
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Bolu'da orman yangınlarını önlemeye yönelik kararlar alındı

Bolu'da orman yangınlarını önlemeye yönelik kararlar alındı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu Valiliği, il genelinde orman yangınlarının önlenmesine yönelik kararlar alındığını bildirdi.

Bolu Valiliği, il genelinde orman yangınlarının önlenmesine yönelik kararlar alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarından ülke genelinde hava sıcaklıklarının artacağı, bu sebeple kentte orman yangınları çıkabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu doğrultuda ilde orman yangınlarının çıkmaması için bazı kararların alındığı kaydedilen açıklamada, "Bolu ili sınırları içindeki tüm ormanlık alanlara yetkililer ve orman idaresi tarafından yasal veya zorunlu sebeplerle izin verileceklerin dışındaki girişler ile milli parklar, tabiat parkları, mesire alanları, kent parkları ve diğer ormanlık alan ve bitişiklerinde her türlü ateş yakılarak piknik yapılması, mangal, semaver, piknik tüpü ve benzerlerinin kullanılması 15 Eylül'e kadar yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, il genelinde bulunan ormanlarda ve orman içi yollarda mola vermenin, piknik yapmanın, mangal, semaver, piknik tüpü, çoban ateşi, avcı ateşi gibi her türlü ateş yakmanın yasaklandığı anlatılarak, ayrıca yetkili idarelerin gözetimi ve denetiminde bulunan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarında da mangal ateşi, piknik tüpü, semaver gibi hiçbir ateşin yakılmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.

Orman içinde ve bitişiğinde kamp yapılmasına müsaade edilmeyeceği belirtilen açıklamada, Orman Kanunu'nun 31. ve 32. maddeleri kapsamında kalan köyler başta olmak üzere dere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan tüm köy ve mahallelerde anız, bağ bahçe, fındıklık ve tarla temizliği amacıyla dahi olsa her türlü bahçe atığı, bitki örtüsü ve dalların yakılmasının yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, orman içinde ve bitişiğinde bulunan turistik tesis, konaklama yeri ve iş yerlerinin, sözleşme ve taahhütnamelerinde belirlenen orman yangınlarını önlemeye ve söndürmeye yönelik tüm tedbirleri almak ve uygulamakla doğrudan sorumlu olmalarına, bu tedbirlerin Orman Bölge Müdürlüğü ve ilgili orman işletme müdürlükleri görevlileri ile genel kolluk birimlerince kontrol edilmesine karar verildiği kaydedildi.???????

Kararlara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince idari yaptırım, eylemlerin ayrı bir suç teşkil etmesi halinde de adli işlem uygulanacak.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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