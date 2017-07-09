Bolu'da Orman Yangını

BOLU'da orman işçilerinin kesim yaptığı ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangınında, ilk belirlemelere göre 15 dönümlük alan kül oldu.



Yangın, saat 16.15 sıralarında Kuzörendağlı Köyü mevkiinde meydana geldi. Orman işçilerinin kesim yaptığı alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasının ardından başlayan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangını fark eden orman işçileri ve köylüler yangını söndürmek için seferber oldu. İşçiler alevlerin ormanın sık olduğu bölgeye sıçramaması için kesim motorlarıyla ağaçları kestiler. Bölgenin dik ve sarp olması arazözlerin de bölgeye ulaşmasını engelledi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Yangının olduğu tepelik bölgeye ulaşmak isteyen ekipler zor anlar yaşadı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 15 dönümlük alan kül oldu. Ekipler alevlerin ormanlık alana sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.



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