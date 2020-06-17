Bolu'da orman işletme şeflerine eğitim verildi Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde göreve yeni başlayan orman işletme şeflerine Aladağ bölgesinde eğitim verildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde göreve yeni başlayan orman işletme şeflerine Aladağ bölgesinde eğitim verildi.

Göreve yeni başlayan işletme şeflerine yönelik düzenlenen ve 3 grup halinde planlanan eğitimlerin ilki 15-16 Haziran tarihlerinde Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünde yapıldı.

Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı'nın koordinesinde gerçekleşen ve genel müdür yardımcısı Mehmet Çelik ile Silvikültür Dairesi Başkanı Kahraman Temur'un da yer aldığı birinci grup eğitime bölge müdür yardımcıları, ilgili şube müdürleri, eğitimde görevli işletme müdürleri ve işletme şefleri katıldı.

Mehmet Çelik, göreve yeni başlayan işletme şeflerine hayırlı olması temennisinde bulunarak, meslek hayatlarında dikkat etmeleri gereken konularda kendi tecrübelerinden de örnek vererek uyarılarda bulundu.

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Değirmenözü mevkiinde gerçekleşen birinci grup eğitime, göreve yeni başlayan 25 orman işletme şefi katıldı.

İkinci grupta yer alan işletme şeflerin eğitimlerinin 17-18 Haziran'da Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünde, üçüncü grupta yer alan işletme şeflerinin eğitimlerin ise 22-23 Haziran'da yine Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirileceği öğrenildi.

Kaynak: AA