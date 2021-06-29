Bolu'da orman işçileri karaca yavrusunu besledi
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde orman işçileri, karşılarına çıkan karaca yavrusunu besledikten sonra doğal yaşam alanına bıraktı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde orman işçileri, karşılarına çıkan karaca yavrusunu besledikten sonra doğal yaşam alanına bıraktı.
Taşkestibeldesi Ilıca köy yolunda görevli orman işçilerinin aracının önüne karaca yavrusu çıktı.
Araçtan inen ormancılar, karaca yavrusunu yakalayarak yaralı olup olmadığını kontrol etti.
Karaca yavrusu beslendikten sonra ormanlık alana bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin