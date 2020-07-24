Bolu'da, Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikanın buhar kazanı patladı Bolu'da, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ilaç fabrikasında vardiya değişimi sırasında meydana gelen buhar kazanı patlamasında şans eseri yaralanan olmadı.

Bolu'da, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ilaç fabrikasında vardiya değişimi sırasında meydana gelen buhar kazanı patlamasında şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir ilaç fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fabrikanın arka kısmında bulunan buhar kazanında bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama yaşandı. Patlama sırasında vardiya değişiminde bulunan işçiler büyük korku yaşadı. Patlamanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi.

Patlamanın işçilerin vardiya değişim saatinde yaşanması olası bir tehlikeyi önledi. Patlamanın yaşandığı bölümde o saatte kimsenin olmaması nedeniyle yaralanan olmadı. Patlamanın yaşandığı alanda itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Olayın ardından gece mesaisine gelen işçilerde evlerine gönderildi. Yangında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA