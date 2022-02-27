Bolu'da, onlarca çam ağacı kökünden devrildi - Haberler

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Bolu'da, onlarca çam ağacı kökünden devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bolu'da, onlarca çam ağacı kökünden devrildi Bolu'da, karların erimesiyle birlikte toprağın yumuşamasından dolayı üzerlerindeki kar kütlelerine dayanamayan onlarca çam ağacı devrildi.

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Bolu'da, onlarca çam ağacı kökünden devrildi

BOLU - Bolu'da, karların erimesiyle birlikte toprağın yumuşamasından dolayı üzerlerindeki kar kütlelerine dayanamayan onlarca çam ağacı devrildi.

Bolu'da, etkili olan kar yağışı sebebiyle Gölcük Tabiat Parkı'nın zirvesi ile Aladağ Yaylası'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Beyaz örtüyle kaplanan bölgede çam ağaçlarının üzerinde biriken karlar havaların ısınmasıyla birlikte erimeye başladı. Yağmurun da etkili olduğu ormanlık alanlarda toprağın yumuşamasıyla birlikte üzerlerindeki kar kütlelerine dayanamayan onlarca çam ağacı devrildi. Yola devrilen bazı ağaçlar ekipler tarafından kesilerek yoldan kaldırıldı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de devrilen ağaçların tespiti için çalışma başlattı.

Bolu'da, onlarca çam ağacı kökünden devrildi

Bolu'da, onlarca çam ağacı kökünden devrildi

Bolu'da, onlarca çam ağacı kökünden devrildi

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - 3. Sayfa

Gölcük, Bolu, kar, 3. Sayfa, Haberler

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