Bolu'da 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcığa 8 tutuklama BOLU merkezli 8 ilde, 'oltalama' yöntemiyle kişilerin banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçirerek, 447 bin TL'lik dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 17 kişiden 8'i tutuklandı.

BOLU merkezli 8 ilde, 'oltalama' yöntemiyle kişilerin banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçirerek, 447 bin TL'lik dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 17 kişiden 8'i tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı 'oltalama' yöntemi ile dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Suç örgütünün, kişilerin kredi kartı bilgilerini ve şifrelerini öğrenmek amacıyla çoğunlukla bankadan gönderilmiş gibi hazırlanan hediye, indirim, kampanya içerikli internet linki bulunan SMS'lerle kişileri internet üzerinden sahte banka sitelerine yönlendirdiği, ele geçirdikleri bilgilerle hesapta bulunan paraları ele geçirdiği, bu yöntemle 447 bin TL'lik dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Bolu merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa ve Kayseri'de operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 17 kişi dün "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Bilişim sistemlerini kullanılması ile nitelikli dolandırıcılık ve Banka ve Kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçlamasıyla ilgili adliyeye sevk edildi. Turgut Altınkaya, Muhsin Çakır, Ersin Güler, Nurettin Karakurt, Savaş Emirzeoğlu, Orhan Yılgündüz, Yaşar Bedirhan Bedir ve Aykut Kılıç tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA