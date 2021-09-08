Bolu'da okulların önünde narkotik uygulaması yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu'da okulların önünde narkotik uygulaması yapıldı

Bolu'da okulların önünde narkotik uygulaması yapıldı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla il genelindeki okulların çevrelerinde narkotik uygulaması gerçekleştirdi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla il genelindeki okulların çevrelerinde narkotik uygulaması gerçekleştirdi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotim ekipleri, denetimlerde şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol etti.

Ayrıca, okuldan çıkan öğrencilere uyuşturucu madde ile diğer bağımlılık yapan maddelerin zararları hakkında bilgi veren ekipler, uyuşturucu kullanımı ve satışı konusunda da uyarılarda bulundu.

Ekipler, çocuklarını okuldan almaya gelen velileri de narkotik suçları konusunda bilgilendirerek, karşılaşılacakları olumsuz durumlarda ihbarda bulunmaları gerektiğini hatırlattı.

Uygulamaların eğitim-öğretim yılı boyunca kentte bulunan okulların çevresi ile öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde devam edeceği öğrenildi.

Bolu'da okulların önünde narkotik uygulaması yapıldı
Bolu'da okulların önünde narkotik uygulaması yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ersin Tatar Mansur Yavaş Mustafa Destici Sultan Alparslan
Magazin Gülşen Cem Yılmaz Demet Akalın Ferhan Şensoy
Spor Marcao Fatih Terim Şenol Güneş Bülent Korkmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bolu'da okulların önünde narkotik uygulaması yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 19:06:30. #1.14#

title