Bolu'da okullarda bayrak töreni
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Bolu'da okullarda bayrak töreni

11.01.2021 11:08 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:13
Bolu'da okullarda bayrak töreni

BOLU'da, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda düzenlenen bayrak töreninde İstiklal Marşı okunup, Türk Bayrağı göndere çekildi.

BOLU'da, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda düzenlenen bayrak töreninde İstiklal Marşı okunup, Türk Bayrağı göndere çekildi.

Bolu'da okullarda bayrak töreni gerçekleştirildi. Beşkavaklar Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl İlkokulu'nda gerçekleştirilen bayrak törenine İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, öğretmenler, okul müdürü ve okul çalışanları katıldı, pandemi nedeniyle öğrenciler ise yer almadı. Törende İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı göndere çekildi.


Bolu'da okullarda bayrak töreni
Bolu'da okullarda bayrak töreni
Bolu'da okullarda bayrak töreni
Bolu'da okullarda bayrak töreni
Bolu'da okullarda bayrak töreni

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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