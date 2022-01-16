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Bolu'da okullara kar tatili

Bolu'da okullara kar tatili
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da kar yağışı nedeniyle yarın okullar bir gün süreyle tatil edildi.

BOLU (DHA) - BOLU'da kar yağışı nedeniyle yarın okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Bolu Valiliği meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle yarın bir gün süreyle okulları tatil etti. Ayrıca yarın engelli ve hamile kamu çalışanlarının izinli sayılmalarına da karar verildi.


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Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri
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BOLU'da kar yağışı nedeniyle yarın okullar bir gün süreyle tatil edildi.

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