Bolu'da okullara kar tatili
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Bolu'da okullara kar tatili

14.02.2021 20:03 | Son Güncelleme: 14.02.2021 20:07
Bolu'da okullara kar tatili

BOLU Valisi Ahmet Ümit, yarın bazı okullarda başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiğini bildirdi.

BOLU Valisi Ahmet Ümit, yarın bazı okullarda başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiğini bildirdi.

Vali Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın, kentte yaşanması muhtemel yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle alındığını belirtti. Ümit, il ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verildiğini de duyurdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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