Bolu'da okullara 2 gün 'kar' tatili - Haberler

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Bolu'da okullara 2 gün 'kar' tatili

Demirören Haber Ajansı - Murat Küçük - Güncel
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Bolu'da okullara 2 gün 'kar' tatili

BOLU Valisi Ahmet Ümit, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okulların 10- 11 Mart tarihlerinden tatil edildiğini açıkladı.

BOLU (DHA) - BOLU Valisi Ahmet Ümit, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okulların 10- 11 Mart tarihlerinden tatil edildiğini açıkladı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle 10-11 Mart tarihlerinde il genelinde eğitime ara verildiğini açıkladı.

Ümit, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10-11 Mart tarihlerinde il genelinde, resmi ve özel okul öncesi, ilk ve ortaokullar ile liselerde, rehabilitasyon ve Halk Eğitim merkezlerinde eğitim-öğretime 2 gün ara verilmesi, engelli, hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

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