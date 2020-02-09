Bolu'da okullara 1 günlük kar tatili

09.02.2020 17:25 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:25

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edilirken, hamile ve engelli kamu çalışanlarına da idari izin verildi.



Bolu'da, 3 gündür aralıksız olarak devam eden kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklardan dolayı il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de izinli sayılacağı tatille ilgili Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Vali Ümit yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Bolu merkez dahil tüm ilçelerimiz ve köylerimizde okullarımız 10 Şubat Pazartesi günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Eğlenceli ve sağlıklı bir kar tatili diliyorum. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı gerekçelerle ve aynı gün idari izinli sayılmıştır" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA