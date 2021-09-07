Bolu'da okul servisleri denetlendi
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Bolu'da okul servisleri denetlendi

Bolu'da okul servisleri denetlendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da polis ve jandarma ekipleri okul servisleri denetlendi.

Bolu'da polis ve jandarma ekipleri okul servisleri denetlendi.

Eğitim-öğretimin başlamasıyla öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik polis ve jandarma ekiplerince okul servisleri, sürücüler ve rehber personele yönelik kontrol gerçekleştirildi.

Denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kontrolleri yapıldı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerin güvenliğini sağlamak, okul servislerinin düzenini ve güvenliğini artırmak, trafik kazalarını önlemek ve taşımacılık faaliyetlerini disiplin altında tutmak için okul servisleri, sürücüler ve rehber personele yönelik denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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