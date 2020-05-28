Bolu'da okul inşaatında üzerine kalorifer peteği düşen işçi hayatını kaybetti Bolu'nun Mudurnu ilçesinde okulun güçlendirme inşaatında çalışan Irak uyruklu işçinin üzerine kalorifer peteği düşmesi sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde okulun güçlendirme inşaatında çalışan Irak uyruklu işçinin üzerine kalorifer peteği düşmesi sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mudurnu Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda depreme karşı yapılan güçlendirme çalışmasında görev alan Irak uyruklu Murtaza Tahir'in okul binasının yanında hareketsiz yattığını gören diğer işçiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık personeli, Tahir'in hayatını kaybettiğini belirledi. İşçinin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinde, Tahir'in binada bulunan hurda malzemeleri boşaltan bir işçinin camdan attığı kalorifer peteğinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, okul binasında bulunan hurda malzemeleri boşaltmakla görevli 4 kişinin gözaltına alınması kararı verildi.

Polis ekipleri, olay yerinde bulunan 2 işçiyi gözaltına alırken, olay yerinden kaçan 2 işçinin yakalanması için çalışma başlattı.

Depremlerde zarar gördüğü belirlenen okulun iki yıl önce güçlendirme çalışması yapılması amacıyla boşaltıldığı, ihale sürecinin ardından binadaki çalışmaların bir hafta önce başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA