Bolu'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

BOLU (AA) - 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği Toplantısı, Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında yapıldı.

Ümit'in başkanlığında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı, kaymakamlar, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ile ilgili kurum amirleri, okul müdürleri ve okul aile birlik başkanlarının katıldığı toplantı, Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi yetkilileri okul servislerinin faaliyetleri ve denetimleri, okul önlerinde, çevrelerinde ve güzergahlarında gerekli trafik tedbirlerinin alınması, okullarda görev alacak irtibat görevlileri, internet kafe/oyun salonları denetimleri, okul çevrelerindeki metruk binalarla ilgili tedbirler, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, koronavirüs salgınına dair alınan tedbirler hakkında sunum yaptı.

Toplantıda konuşan Vali Ümit, çocuklar ve gençlerin alkol, uyuşturucu madde kullanımı, kumar gibi kötü alışkanlıklar ile cehaletten korumak için devletin tedbir almasının Anayasa'nın 58. maddesinde belirtildiğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlerini alkol, kumar, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan korumak ve kurtarmak için gerekli tedbirleri aldığına vurgu yapan Ümit, "Çağımızda uyuşturucu, dünya milletlerinin en büyük problemlerinden birisidir. Uyuşturucu dendiğinde sadece narkotik maddeler akla gelmemelidir. İnsanı narkotik madde kullanımına kadar götüren o kötü yolu kolaylaştıran aracı unsurlar da düşünülmelidir. Sigara, alkol, aile problemleri, ilgisizlik, huzursuz ortamlar, başarısızlıklar, sevgi mahrumiyeti, kötü arkadaşlar, özenti, okuma ve sohbet ortamından uzak olmak gibi birçok hususlar sayılabilir." şeklinde konuştu.

Ümit, madde kullanımı konusunda ailelerin en meşhur gafletinin "Benim çocuğum yapmaz." düşüncesi olduğuna dikkati çekerek, bu konuda aile bütünlüğünün çok önemli olduğunu ifade etti.

Verilere göre 2021 boşanan çiftlerin sayısının arttığını anlatan Ümit, bunun yanında problemli aileler de eklendiğinde çocuklara ne kadar zarar verildiğinin daha net bir şekilde ortaya çıktığını belirtti.

Ümit, toplantı sonrasında İçişleri Bakanlığının başlattığı "Bağımlılıkla Mücadele", "KADES", "HAYDİ" gibi projelerin tanıtımı amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açılan stantları gezdi.