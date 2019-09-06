Bolu'da "Okul Güvenliği Toplantısı" yapıldı

06.09.2019 11:46

Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı "Okul Güvenliği Toplantısı" yapıldı.

Bolu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü çok amaçlı salonunda yapılan toplantıya Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, İl Emniyet Müdür Vekili Tuncay Sancak, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, ilgili oda başkanlıkları ile daire amirleri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Ümit, 9 Eylül'de 225 okulda 2 bin 694 derslikte 4 bin 298 öğretmen ve henüz kesinleşmemiş rakamlara göre 50 bin 41 öğrencinin ders başı yapacağını aktararak, "Evlatlarımızın sağlıklı bir şekilde eğitim almalarını sağlamak için bir araya geldik. Her anne babanın en değerli varlığı çocuğudur. Bir milletin de bir devletin de en kıymetli hazinesi madden ve manen iyi yetişmiş insan gücüdür, gençleridir. Konunun ehemmiyeti göz önünde bulundurularak İçişleri Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve diğer ilgili bakanlıklar kendi içlerinde koordineli olarak birtakım tedbirler geliştirmişlerdir. Geçtiğimiz birkaç yıldır bunlar uygulanıyor ve bundan sonraki yıllarda da uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Emniyet Müdür Vekili Sancak tarafından yapılan sunumda, okullarda öğrencilerin güvenliği noktasında mevcut durum, geçen eğitim-öğretim yılında yapılan ve yeni eğitim-öğretim yılında yapılacak çalışmalar aktarıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever de yeni eğitim-öğretim yılında sorumluluk alanlarında alınacak güvenlik tedbirleri hakkında bilgi paylaştı.

Kaynak: AA