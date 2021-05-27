Öğretmenler "Yunus Emre" için hazırladıkları klipte ilahi seslendirdi

Bolu'da 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu idarecileri ve öğretmenleri, Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.

Bolu'da 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu idarecileri ve öğretmenleri, Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin yayımlanan genelge kapsamında çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda bir araya gelen 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu öğretmenleri, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ve Okul Müdürü Cihat Aslan ile klip hazırladı.

"Yunus İçin Söyle" başlığıyla Bolu'nun simge mekanlarında çekim yapan öğretmenler, Yunus Emre'nin "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" ilahisini seslendirdi.

Sosyal medyada paylaşılan klip, büyük ilgi gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder