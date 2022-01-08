Bolu'da öğrencilerin bulunduğu dolmuşa ateş eden taksi şoförü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da öğrencilerin bulunduğu dolmuşa ateş eden taksi şoförü yakalandı

Bolu'da öğrencilerin bulunduğu dolmuşa ateş eden taksi şoförü yakalandı
AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'nun Gerede ilçesinde, öğrencilerin bulunduğu dolmuşa tabancayla ateş ettiği iddia edilen taksi şoförü gözaltına alındı.

BOLU (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde, öğrencilerin bulunduğu dolmuşa tabancayla ateş ettiği iddia edilen taksi şoförü gözaltına alındı.

İddiaya göre, Gerede ilçesinde dolmuşçuluk yapan ve hafta sonları da lise öğrencilerini Destekleme ve Yetiştirme Kursuna götüren Mustafa T. ile taksi sürücüsü M.Y. arasında yol verme tartışması yaşandı.

Aracıyla iki kez dolmuşun önünü kesen M.Y, daha sonra tabancayla içinde 13 lise öğrencisinin bulunduğu dolmuşa 2 el ateş etti.

Kurşunlardan biri şoför kapısına diğeri de dolmuşun orta camının çerçevesine isabet ederken, olayda aracın camı kırıldı.

Büyük panik yaşayan 13 öğrenci, Gerede Emniyet Müdürlüğüne giderek taksi şoförü hakkında şikayette bulundu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan M.Y. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Lise öğrencisi S.A, taksi şoföründen şikayetçi olduklarını söyledi.

Olayın kursa giderken yaşandığını anlatan S.A, taksi şoförünün dolmuşa 2 el ateş etmesi nedeniyle büyük korku yaşadıklarını ve ölümden döndüklerini kaydetti.

Öğrenci velisi Sema Doğangün de taksi şoförünün cezalandırılmasını istedi.

Dolmuş şoförü Mustafa T. ise taksi şoföründen şikayetçi olduklarını dile getirerek, "2 el ateş edildi. Arabanın orta camı kırıldı. Orada 2 öğrenci oturuyordu. Aracın demir kısmına denk gelmiş. Birkaç santimetre daha yana gelmiş olsa öğrenci vurulacaktı." diye konuştu.

Bolu'da öğrencilerin bulunduğu dolmuşa ateş eden taksi şoförü yakalandı

Bolu'da öğrencilerin bulunduğu dolmuşa ateş eden taksi şoförü yakalandı

Bolu'da öğrencilerin bulunduğu dolmuşa ateş eden taksi şoförü yakalandı

Bolu'da öğrencilerin bulunduğu dolmuşa ateş eden taksi şoförü yakalandı

Antalya'da 5 gündür haber alınamayan kız çocuğu bulundu

Antalya'da 5 gündür haber alınamayan kız çocuğu bulundu

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title