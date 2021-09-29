Bolu'da öğrencilere çevre, doğa ve hayvanları koruma eğitimi verildi
AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına karşı duyarlılığın artırılması amacıyla öğrencilere eğitim verdi.
BOLU (AA) - Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına karşı duyarlılığın artırılması amacıyla öğrencilere eğitim verdi.
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında, Çaydurt Çimento İlkokulu'nda eğitim programı düzenledi.
Ekipler, okulda eğitim gören 95 öğrenciye, çevre sağlığı, ekolojik denge, ormanların faydaları, hayvan hakları, doğa ve hayvanların korunmasıyla ilgili bilgi verdi.
Çocuklardan gelen soruları da yanıtlayan ekipler, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.