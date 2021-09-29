Bolu'da öğrencilere çevre, doğa ve hayvanları koruma eğitimi verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da öğrencilere çevre, doğa ve hayvanları koruma eğitimi verildi

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'da öğrencilere çevre, doğa ve hayvanları koruma eğitimi verildi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına karşı duyarlılığın artırılması amacıyla öğrencilere eğitim verdi.

BOLU (AA) - Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına karşı duyarlılığın artırılması amacıyla öğrencilere eğitim verdi.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında, Çaydurt Çimento İlkokulu'nda eğitim programı düzenledi.

Ekipler, okulda eğitim gören 95 öğrenciye, çevre sağlığı, ekolojik denge, ormanların faydaları, hayvan hakları, doğa ve hayvanların korunmasıyla ilgili bilgi verdi.

Çocuklardan gelen soruları da yanıtlayan ekipler, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.

Bolu'da öğrencilere çevre, doğa ve hayvanları koruma eğitimi verildi

Bolu'da öğrencilere çevre, doğa ve hayvanları koruma eğitimi verildi

Bolu'da öğrencilere çevre, doğa ve hayvanları koruma eğitimi verildi

Bolu'da öğrencilere çevre, doğa ve hayvanları koruma eğitimi verildi

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, nikahını kıydığı çiftten 6 çocuk istedi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, nikahını kıydığı çiftten 6 çocuk istedi

 Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tunç Soyer Vladimir Putin Mustafa Şentop Abdullah Öcalan
Magazin Düm Tek Tek Şevval Şahin Mustafa Keser Esra Erol
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Muslera Lionel Messi Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Olaf Scholz Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bolu'da öğrencilere çevre, doğa ve hayvanları koruma eğitimi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 17:02:25. #1.11#