Bolu'da öğrencilere çevre, doğa ve hayvanları koruma eğitimi verildi

SEBEN, BOLU (AA) - Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına karşı duyarlılığın artırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında, öğrencilere eğitim verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında, Seben ilçesinde eğitim programı düzenlendi.

Seben Atatürk İlkokuluna gelen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, 110 öğrenciye çevre sağlığı, ekolojik denge, ormanların faydaları, doğa ve hayvanların korunması, hayvan hakları gibi konular hakkında bilgiler verildi.

Eğitimin sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.