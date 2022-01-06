Bolu'da öğrenciler "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

BOLU (AA) - Bolu'da eğitim gören öğrenciler, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini ilgiyle izledi.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca organize edilen etkinlikte, filmi izleyen bazı öğrencilerin duygulandığı görüldü.

Ortaöğretim teşkilatında bulunan gençler ve Asena teşkilatının yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen sinema gösterimiyle şehitleri bir kez daha rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirten Ülkü Ocakları İl Başkanı Cihan Özkalem, "Ruhları şad olsun. Programımıza destek veren Mustafa Bozkurt'a da ayrıca teşekkür ediyoruz." dedi.

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatıyor.

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

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