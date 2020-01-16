Bolu'da öğrenciler karne öncesi kayak keyfi yaptı

16.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:26

Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Sosyo-Ekonomik Destek Yardımı ile desteklediği, Okul Destek Projesi kapsamında yer alan çocuklar, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ilk kez kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan bir otelde profesyonel kayak eğiticilerinin gözetiminde öğrenciler kayak yaptı.

Öğrencilerden Eylül Tuana Çındık, hayatında ilk defa kayak yaptığını ifade ederek, proje kapsamında Kartalkaya'ya geldiklerini, karne hediyesi olarak sürpriz olduğunu söyledi.

Kaynak: AA