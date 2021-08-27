Bolu'da oğlunu av tüfeği ile öldüren baba saklandığı ormanda yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu'da oğlunu av tüfeği ile öldüren baba saklandığı ormanda yakalandı

Bolu'da oğlunu av tüfeği ile öldüren baba saklandığı ormanda yakalandı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'nun Gerede ilçesinde oğlunu vurarak kaçan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından saklandığı ormanlık alanda yakalandı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde oğlunu vurarak kaçan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından saklandığı ormanlık alanda yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Göynükören köyünde tartıştığı oğlu Mehmet Doğançay'ı (36) av tüfeği ile vurarak öldüren ve daha sonra olay yerinden kaçan Lütfi Doğançay'ın (52) yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin Dörtdivan ilçesine bağlı Yayalar Yaylası'nda olduğu istihbaratını alan ekipler, Doğançay'ı yakalamak için operasyon düzenledi.

Bolu, Gerede ve Dörtdivan jandarma komutanlıklarına bağlı arasında jandarma suç araştırma, köpek ve drone timlerinin de bulunduğu 10 timle bölgede arama çalışması başlatıldı.

Lütfi Doğançay, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucunda ormanlık alandaki saklandığı yerde yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

HES kodu sayesinde yakalandılar! İki kişiye toplamda 6 bin 300 lira para cezası
HES kodu sayesinde yakalandılar! İki kişiye toplamda 6 bin 300 lira para cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mansur Yavaş Vladimir Putin İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Aleyna Tilki Burcu Biricik Mahsun Kırmızıgül
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Arda Güler Burak Elmas Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bolu'da oğlunu av tüfeği ile öldüren baba saklandığı ormanda yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 21:20:13. #1.16#

title