Bolu'da odunluktaki tilkiler, mahalleliyi korkuttu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bolu'da odunluktaki tilkiler, mahalleliyi korkuttu

BOLU'da, odunlukta doğum yapan tilki, mahallenin tavuk ve kedilerini telef etti.

Bolu'da odunluktaki tilkiler, mahalleliyi korkuttu
17.06.2020 12:20 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:30

BOLU'da, odunlukta doğum yapan tilki, mahallenin tavuk ve kedilerini telef etti. 5 üyeli tilki ailesi, mahallede yaşayanlarda paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri de odunlukta hayvanları bulamayınca geri döndü.

Küçükberk Mahallesi'nde yaşayanlar, yaklaşık 10 gün önce evlerin arasında bulunan, bölge halkının ortak kullandığı odunluktan gelen seslerden şüphelendi. Mahalleli, odunluğa baktığında, 2 yetişkin tilki ve 3 yavrusunu gördü. Kalabalıktan ürken tilkiler, odunluğun görünmeyen yerlerine saklandı. Geceleri ve sabah erken saatlerde dışarı çıkan tilkiler, mahallede yaşayanların tavuklarını ve sokak kedilerini telef etti. Tilkiler, mahallelide korkuya neden oldu. Mahallede oturanlar, tilkilerin alınması için sık sık itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekibi ise tilkileri, yaşadığı iddia edilen odunlukta bulamayınca geri döndü.

Mahalleliden Ersin Çalışkan, "3'ü yavru, 2'si büyük. İnsanlar içeri girip çıkmaktan korkuyor. Çocuklarımız burada oynuyor. Onlar da çekiniyor. Akşamları çıkamıyoruz. Ben saat 06.00'dan sonra gördüm. Top oynuyorlardı. Ben de görünce şaşırdım. Yetkilileri aradık ama almaya gelen olmadı. Biz ne yapacağız bilmiyoruz. Tavukları parçalamışlar. 3-4 tane yavru kedi vardı, onları da parçalamışlar" dedi.Tilkilerin kendisine ait tavuğu telef ettiğini belirten Semiha Acar ise "Dün girmiş, biz gidince kaçtı hemen ama görenler var tilkiyi. Ben görmedim, görenler fotoğrafını çekmiş, onu gördüm sadece. Endişeliyiz, tavukları içeri aldık. Dışarı çıkaramıyoruz. Bugün de kursa gitmiştim, eşim tavukların sesini duymuş, gitmiş ama bir tanesini öldürmüş. Şimdi kümesin içindeler. Panik yaşıyoruz. Tavuklara bakmaya çıkıyorum sürekli" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Vaka sayısının arttığı Manisa'da ikinci hastane devreye girdi Haber
Vaka sayısının arttığı Manisa'da ikinci hastane devreye girdi
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Kezzap atan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı, 4 polis de karantinaya alındı
Kezzap atan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı, 4 polis de karantinaya alındı
Güvenlik korucusunun koronavirüs testi pozitif çıkınca bir köy karantinaya alındı
Güvenlik korucusunun koronavirüs testi pozitif çıkınca bir köy karantinaya alındı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
2 gündür kayıp olarak aranan Kadir, başından vurulmuş halde bulundu
2 gündür kayıp olarak aranan Kadir, başından vurulmuş halde bulundu
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası geri adım attı
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası...
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit...
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
Her yıl kuluçka için Türkiye'yi tercih eden allı turnalardan yüzlercesi telef oldu
Her yıl kuluçka için Türkiye'yi tercih eden allı turnalardan yüzlercesi telef oldu
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen
AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen
Film gibi hikaye! Jandarma, kırık bir cam parçasından 18 yıllık cinayeti çözdü
Film gibi hikaye! Jandarma, kırık bir cam parçasından 18 yıllık cinayeti çözdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Oğulcan Engin Burcu Esmersoy
Spor Tamer Tuna Caner Erkin Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Bülent Korkmaz
Daha Fazla Türk Kadın İngiltere Galatasaray
Şu an buradasınız: Bolu'da odunluktaki tilkiler, mahalleliyi korkuttu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 13:07:12. #1.14#
title