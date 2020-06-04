Bolu'da odunluk yangını Bolu'da odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bolu'da odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sultanbey köyü Orta Mahalle'de Mustafa Bulut'a ait odunluk, kuruluk ve fırın odası olarak kullanılan alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir öncü, bir merdivenli, 2 arazöz ve 11 personel ile çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Bolu Belediyesinden gelen kepçe yardımıyla odunluk dağıtılarak, soğutma çalışması gerekleştirildi.

Yangında odunluk kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA