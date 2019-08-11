11.08.2019 23:44

Bolu'da odunluk yangını

BOLU'da, Aşağı Çamlı köyünde Abdullah Temel'e ait odunluk, çıkan yangında yanarak kullanılamaz hale geldi.

Saat 22.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Aşağı Çamlı köyünde Abdullah Temel'e ait odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangın nedeniyle odunların tamamı yanarken, odunluk da yıkıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA