Bolu'da, nüfusun yüzde 3'ünü Düzceliler oluşturuyor - Haberler
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Bolu'da, nüfusun yüzde 3'ünü Düzceliler oluşturuyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bolu'da, nüfusun yüzde 3'ünü Düzceliler oluşturuyor

Bolu'da, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 3210 bin 14 kişilik nüfusun yüzde 3'ünü Düzceliler oluşturuyor.

BOLU (İHA) - Bolu'da, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 3210 bin 14 kişilik nüfusun yüzde 3'ünü Düzceliler oluşturuyor.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı ikamet edilen ile göre nüfus kütüğüne kayıtlı olunan il sonuçları açıklandı. Açıklanan verilere göre, 3210 bin 14 kişilik nüfusun yüzde 3'ünü Düzceliler oluşturuyor. TÜİK verilerine göre, Bolu'da yaşayan en çok vatandaş 10 bin 324 kişiyle Düzceli olurken, en az kişi sayısı ise 65 ile Hakkarili vatandaşlar oldu. - BOLU

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Türkiye İstatistik Kurumu, Bolu, Yerel, Haber

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