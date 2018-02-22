Bolu'da "Narkotik-İlçe-2" Uygulaması

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Gerede ilçesinde "Narkotik-İlçe-2" uygulaması gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede yapılan uygulamaya Trafik, Asayiş, Narko Tim, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 48 personel katıldı.

Ekipler tarafından kent merkezinde bulunan 15 adet metruk bina, inşaat halindeki binalar, 19 araç kontrol edilirken 164 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorguları yapıldı.

Uygulamada, 4 kişiye kapalı alanda sigara içildiği için idari işlem yapılırken, muayenesi yapılmamış olan bir aracada cezai işlem uygulandı.