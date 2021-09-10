Bolu'da narkotik ekipleri metruk binaları denetledi - Haberler
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Bolu'da narkotik ekipleri metruk binaları denetledi

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'da narkotik ekipleri metruk binaları denetledi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelindeki okulların yakınlarında bulunan metruk binalarda narkotik köpeği eşliğinde denetim yapıldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelindeki okulların yakınlarında bulunan metruk binalarda narkotik köpeği eşliğinde denetim yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul yakınlarında uyuşturucu kullanımını önlemek amacıyla uygulama yaptı.

Uygulama kapsamında ekipler, kentte bulunan okulların yakınlarında bulunan metruk binalara girdi. Narkotik köpeği "Sezar"ın da katıldığı çalışmalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Ekipler, metruk binaların yakınında yaşayan ve iş yeri bulunan vatandaşları da şüphelendikleri kişileri polise ihbar etmeleri konusunda bilgilendirdi.

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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