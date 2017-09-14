Bolu'da "Narko Sokak" Uygulaması

Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent merkezinde "Narko sokak" uygulaması yapıldı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narko timler, kent merkezinde "Narko sokak" uygulaması kapsamında çalışma yaptı.



Ekipler tarafından yapılan uygulamada, kimlik kontrol, uyuşturucu kullanımı, aranan şahıslar ve şüpheli şahıslar üzerinde çalışma yapıldı.



Yetkililer, yapılan uygulamaların artarak devam edeceğini, uyuşturucuyla mücadelenin yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti.