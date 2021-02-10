Bolu'da mühürlenen bankamatikler yeniden hizmete açıldı

Bolu'da ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlenen 4 bankamatiğin mühürlerinin bankaların başvurusunun ardından kaldırıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, mevzuata aykırı yapıldıkları gerekçesiyle kentte bulunan bazı bankamatikleri mühürlettiği hatırlatılarak, daha sonra bankaların belediyeye başvuruda bulunduğu belirtildi.

Bankaların, mevzuat gereği yapılması gereken işlemleri yapmayı taahhüt ettiği aktarılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Özcan, bankaların belediyeye yasal başvurularını yaptığını, bunun üzerine uygulanan mühürlerin kaldırıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder