Bolu'da Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Bolu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından her ay düzenlenen muhtarlar toplantısı, Bolu Belediyesi İmarethane Sosyal Tesislerinde yapıldı.

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz başkanlığında yapılan ve Belediye Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu ve Zerrin Biçen ile daire başkanlarının da katıldığı toplantıda, Park ve Bahçeler Müdürlüğünce Küçük Berk Mahallesi'nde kurulan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi hakkında sunum yapıldı.

Belediye Başkanı Yılmaz, sunumun ardından yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Şehircilik anlamında yaşanılabilir bir dünya kenti ortaya çıkarmak için yoğun bir tempoda çalıştığımızı biliyorsunuz. Model bir belediyeciliği ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Kurumsal bir belediyeciliği kurmaya çalışıyoruz. Telefon ettiğinizde bütün işlerinizin çözülebileceği bir sistemi de aynı zamanda oturtmaya çalışıyoruz."

Yılmaz, toplantıda muhtarların isteklerini de dinledi.