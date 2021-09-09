BOLU'DA MOR PATATESLERİN HASADI YAPILDI
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BOLU'DA MOR PATATESLERİN HASADI YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU Belediyesi tarafından ekimi yapılan ve besin değeri ve lif oranı normal patatese göre daha yüksek olan 'mor patates'in hasadı başladı.

BOLU Belediyesi tarafından ekimi yapılan ve besin değeri ve lif oranı normal patatese göre daha yüksek olan 'mor patates'in hasadı başladı.

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, çiftçilere örnek olması amacıyla mor patates ekimi yapıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Bolu merkeze yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Çayırköy'de belediyeye ait tarlada ekimi yapılan mor patatesin hasat dönemi başladı. İçindeki pigmentler sayesinde mor rengi alan patatesler topraktan çıkarıldı. Besin değeri ve lif oranı yüksek, mor renge sahip olması nedeniyle doğal renklendirici olarak pasta ve böreklerde kullanılabilen mor patates kadın işçiler tarafından topraktan çıkartılıyor.

BOLU'DA MOR PATATESLERİN HASADI YAPILDI
BOLU'DA MOR PATATESLERİN HASADI YAPILDI
BOLU'DA MOR PATATESLERİN HASADI YAPILDI
BOLU'DA MOR PATATESLERİN HASADI YAPILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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