Bolu'da MHP'den İstifa

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu İl Teşkilatından eski il başkanı Mustafa Özdemir ve bir grup partili istifa etti.



Aralarında eski il başkanı, ilçe başkanı, yönetim kurulu üyesi, kadın kolları başkanı, eski milletvekili adayı, eski belediye başkan adayı ve parti üyesinin bulunduğu gruptakiler, istifa dilekçelerinin yazılmasının ardından Atatürk Anıtı'nın önünde toplandı.



Eski MHP İl Başkanı Mustafa Özdemir, burada grup adına yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 400 kişilik bir grup istifa dilekçesini hazırladı." dedi.



Özdemir, istifa edenlerin idealist insanlar olduğunu belirterek, "Türkiye'nin kaderini kimseye terk etme niyetinde değiller. En doğrusu hangi grup olursa hangi kuruluş olursa orada mücadelesini devam ettirmek üzere, tabii ki siyasete devam edecektir. Çok kısa bir sürede Türk kamuoyu anlamış olacaktır." diye konuştu.



Yapılan açıklamanın ardından Özdemir ve beraberindeki partililer istifa dilekçelerini İlçe Seçim Kuruluna teslim etti.