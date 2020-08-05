Bolu'da meydana gelen kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi Bolu'da, D-750 karayolunda önünde ilerleyen tıra arkadan çarparak hurdaya dönen otomobilde ölen 3 kişinin kimlikleri belirlendi.

Bolu'da, D-750 karayolunda önünde ilerleyen tıra arkadan çarparak hurdaya dönen otomobilde ölen 3 kişinin kimlikleri belirlendi.

Kaza, saat 06.00 sıralarında D-750 Gerede gişeleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gerede gişeleri istikametine seyir halinde olan Mehmet Sarıgül idaresindeki 28 AAF 962 plakalı Volkswagen marka otomobil, aynı yönde ilerleyen Ömer Yayla yönetimindeki 66 LM 305 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralı kurtulurken araçta yolcu olarak bulunan Emine Artul (74), Ömer Artul (78) ve Büşra Artul (20) hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazadan yaralı kurtulan sürücü Mehmet Sarıgül olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesine götürüldü. Hurdaya dönen otomobildeki cesetler ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 20 dakika trafiğe kapatılan D-750 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Hurdaya dönen otomobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Faruk Çidem/İHA)

Kaynak: İHA