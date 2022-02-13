Bolu'da, metruk bir binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da, metruk bir binada çıkan yangın söndürüldü

AA, Zafer Göder - Güncel
 - Güncelleme:
Bolu'da, metruk bir binada çıkan yangın söndürüldü

Bolu'da meydana gelen yangında 3 katlı ahşap metruk binada hasar oluştu.

BOLU (AA) - Bolu'da meydana gelen yangında 3 katlı ahşap metruk binada hasar oluştu.

Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani Caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan 3 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yanan evin bulunduğu cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken bölgeye tedbir amaçlı ambulans çağırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucumda kontrol altına alındı.

Büyük kısmı yanan binada hasar oluşurken polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

AA / Zafer Göder - Güncel

İtfaiye, Yangın, Polis, Bolu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title