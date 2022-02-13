Bolu'da, metruk bir binada çıkan yangın söndürüldü

BOLU (AA) - Bolu'da meydana gelen yangında 3 katlı ahşap metruk binada hasar oluştu.

Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani Caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan 3 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yanan evin bulunduğu cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken bölgeye tedbir amaçlı ambulans çağırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucumda kontrol altına alındı.

Büyük kısmı yanan binada hasar oluşurken polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.