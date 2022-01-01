Metruk binada çıkan yangın söndürüldü

BOLU (AA) - Bolu'da iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aktaş Mahallesi Yalçın Sokak'ta iki katlı ahşap yapılı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Polis, bina sahibinin belirlenmesi için çalışma başlattı.