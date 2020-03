03.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:46

Bolu'da 'Mehmetçiğe destek' konvoyu

BOLU,(DHA)- BOLU'da, yüzlerce aracın katılımıyla 'Mehmetçiğe destek' konvoyu düzenlenirken, şehitliğe gidilerek dua edildi.

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından, 'Mehmetçiğe destek' konvoyu için Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Siteler Camii önünde toplanıldı. Çok sayıda ticari taksi, otobüs, minibüs, midibüs ve çekici, şoförleri tarafından Türk bayrakları ile donatıldı. Araçlar korna sesleriyle Cumhuriyet Caddesi üzerinden D-100 Karayolu'na çıktı. Araçlarla, D-100 Karayolu üzerinden General Eşref Bitlis Kışlası'nı da geçtikten sonra Şehitler Mezarlığı'na gidildi. Yaklaşık 300 kişi burada önce İstiklal Marşı okudu. Daha sonra grup adına basın açıklamasını okuyan Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat, "Türk ordusu, Türk polisi, Türk milleti her türlü zorluğa, mücadeleye alışkın bir millettir. Geçmiş tarihimizde bunların birçok örneği mevcuttur. Bu günden sonra da vatanımızın bekası için, milletimizin huzur ve refahı için, çocuklarımızın geleceği için Türk ordusunun her daim destekçisi olup, dualarımız ile her zaman Mehmetçiğimizin yanında, polisimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz." dedi.

Etkinlik şehitler için duaların okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: DHA

