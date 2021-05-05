Bolu'da mazot yüklü tankerde yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu'da mazot yüklü tankerde yangın

Bolu'da mazot yüklü tankerde yangın
Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK - Haberler | Güncel

BOLU'da, seyir halindeki mazot yüklü tankerde elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

BOLU'da, seyir halindeki mazot yüklü tankerde elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Ankara yönüne giden Özcan Küçük yönetimindeki 34 DZU 630 plakalı mazot yüklü tankerin çekici kısmında, D-100 yolunun Elmalık mevkisinde, elektrik kontağından yangın çıktı. Dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, tankeri yol kenarına çekerek, indikten sonra itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alıp, söndürdü. Araç hasar görürken, yangınla ilgili tutanak tutuldu.


Bolu'da mazot yüklü tankerde yangın
Bolu'da mazot yüklü tankerde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

Evlerinin yandığını camdan dışarı baktıkları sırada kendilerini uyaran komşuları sayesinde fark ettiler
Evlerinin yandığını camdan dışarı baktıkları sırada kendilerini uyaran komşuları sayesinde fark ettiler
Kız arkadaşı ile tartışan genç, minibüsü uçurumdan aşağı sürdü
Kız arkadaşı ile tartışan genç, minibüsü uçurumdan aşağı sürdü
Haseki'de tramvayın altında kalan kişi yaralı olarak kurtarıldı
Haseki'de tramvayın altında kalan kişi yaralı olarak kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Engin Özkoç Ersin Tatar Haydar Akar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Diego Mesut Özil Salih Uçan Rıza Kayaalp Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bolu'da mazot yüklü tankerde yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 13:53:10. #1.16#

title