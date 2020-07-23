Bolu'da maske takmayan 802 kişiye 721 bin 800 lira para cezası
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Bolu'da maske takmayan 802 kişiye 721 bin 800 lira para cezası

Bolu'da maske takmayan 802 kişiye 721 bin 800 lira para cezası Bolu'da polis ve jandarma ekiplerinin yaptıkları uygulamada maske takmayan 802 kişiye toplam 721 bin 800 lira para cezası kesildi.

Bolu'da maske takmayan 802 kişiye 721 bin 800 lira para cezası
23.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 23.07.2020 18:58

Bolu'da maske takmayan 802 kişiye 721 bin 800 lira para cezası

BOLU - Bolu'da polis ve jandarma ekiplerinin yaptıkları uygulamada maske takmayan 802 kişiye toplam 721 bin 800 lira para cezası kesildi.

Bolu'da korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara yönelik polis ve jandarma ekiplerinin uygulamaları aralıksız olarak devam ediyor. Yaya ve ekip araçlarıyla cadde ve sokaklarda uygulama yapan ekipler, anonslarla vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor. Ekipler, son 1 ay içerisinde maske takmayan ve korona virüsle mücadele kurallarına uymayanlara yönelik yaptıkları uygulamalarda 802 kişiye toplam 721 bin 800 lira idari para cezası kesti.

Kaynak: İHA

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