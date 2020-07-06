Bolu'da, maske takmayan 458 kişiye 412 bin lira para cezası Bolu'da, polis ve jandarma ekiplerinin yaptıkları uygulamada maske takmayan 458 kişiye toplam 412 bin 200 lira para cezası kesildi.

Bolu'da, polis ve jandarma ekiplerinin yaptıkları uygulamada maske takmayan 458 kişiye toplam 412 bin 200 lira para cezası kesildi.

Bolu'da, korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara yönelik polis ve jandarma ekiplerinin uygulamaları aralıksız olarak devam ediyor. Yaya ve ekip araçlarıyla cadde ve sokaklarda uygulama yapan ekipler, anonslarla vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

Ekipler, son 11 günde maske takmayan ve korona virüsle mücadele kurallarına uymayanlara yönelik yaptıkları uygulamalarda 458 kişiye toplam 412 bin 200 lira idari para cezası kesti. - BOLU

Kaynak: İHA