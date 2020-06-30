Bolu'da maske takmayan 240 kişiye 216 bin lira para cezası Bolu'da polis ve jandarma ekiplerinin yaptıkları uygulamada maske takmayan 240 kişiye toplam 216 bin lira para cezası kesildi.

Bolu'da polis ve jandarma ekiplerinin yaptıkları uygulamada maske takmayan 240 kişiye toplam 216 bin lira para cezası kesildi.

Bolu'da, korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara yönelik polis ve jandarma ekiplerinin uygulamaları aralıksız olarak devam ediyor. Yaya ve ekip araçlarıyla cadde ve sokaklarda uygulama yapan ekipler, anonslarla vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor. Ekipler, son 8 günde maske takmayan ve korona virüsle mücadele kurallarına uymayanlara yönelik yaptıkları uygulamalarda 240 kişiye toplam 216 bin lira idari para cezası kesti. - BOLU

Kaynak: İHA