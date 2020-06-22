Bolu'da maske cezasından kaçmaya çalışan şahıs polis kovalamacası ile yakalandı
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Bolu'da maske cezasından kaçmaya çalışan şahıs polis kovalamacası ile yakalandı

Bolu'da maske takmayan vatandaşlara yönelik uygulamada yüzlerce kişiye 900 lira ceza kesildi.

Bolu'da maske cezasından kaçmaya çalışan şahıs polis kovalamacası ile yakalandı
22.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:08

Bolu'da maske takmayan vatandaşlara yönelik uygulamada yüzlerce kişiye 900 lira ceza kesildi. Maskesiz olduğu için ceza yazılan bir vatandaş polislerden kaçmak isterken kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Bolu'da, korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara yönelik İzzet Baysal Caddesi'nde uygulama yapıldı. Yaya ve ekip araçlarıyla cadde üzerinde uygulama yapan ekipler, anonslarla vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Maskesiz dolaşan veya maskelerini kurallara uygun şekilde takmayan yüzlerce kişiye 900 lira para cezası kesildi. Bazı vatandaşları ise, polislerin uygulama yaptığı noktaya yaklaştıklarında maskelerini taktıkları görüldü.

Cezadan kaçmak istedi

Cadde üzerinde maskesini çenesinin altına takarak yürüyen bir vatandaş Yunus ekipleri tarafından durduruldu. Gerekli uyarılar yapılan şahıs ceza yazılması için ekiplerin uygulama yaptığı noktaya götürüldü. Polislerin bir anlık dalgınlığından yararlanan vatandaş, cezadan kurtulmak için hızla koşmaya başladı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucunda cadde üzerinde bir pasajın içinde yakalanan şahıs gözaltına alındı. - BOLU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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