Bolu'da marketten hırsızlık güvenlik kamerasında
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Bolu'da marketten hırsızlık güvenlik kamerasında

Bolu'da marketten hırsızlık güvenlik kamerasında
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da, bir marketten gerçekleşen hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bolu'da, bir marketten gerçekleşen hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Borazanlar Mahallesi'ndeki market görevlileri, yağ tenekeleri ile çeşitli gıda malzemelerinde eksiklik olduğunu fark ederek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Görevliler, elindeki boş bez torbayla markete giren bir kişinin kasaya uğramadan çıktığı iddiasıyla polise şikayette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarından kimliğini tespit ettikleri şüpheli İ.E'yi (56), aynı markete birkaç kez girerek yağ tenekeleri ile çeşitli gıda malzemeleri çaldığı iddiasıyla kent merkezinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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